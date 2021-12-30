由中華文化永續發展基金會執行研究的王道永續指標（Wang Dao Sustainability Index，以下簡稱WDSI）30日公布最新排名，前5名分別為丹麥、瑞典、挪威、瑞士與芬蘭，而台灣為第44名，較上次評鑑退步5名，主要和「包容發展」與「環境均衡」領域得分相對偏低有關。

據稱，WDSI分別從「全球倫理」、「包容發展」、「環境均衡」3大領域，以65個指標評量各國的永續發展表現，對象從2020年的97個國家／經濟體，增加到2021年的145個，其中包括35個已開發經濟體、109個新興經濟體（香港只公布「包容發展」與「環境均衡」2大面向）。

整體而言，2021年WDSI與前兩年排行榜變化不大，北歐國家居首，歐洲國家呈現正向成長；亞洲國家除了越南名次上升，其它國家多呈現穩定但微幅下滑態勢；排名後段以非洲國家居多，都是未進入快速成長的新興經濟體。

美國受惠於中美貿易戰前期經貿措施刺激而成長，排名進步6名，成為第37名；大陸則微幅退步1名，為第42名。

台灣因「包容發展」領域表現不佳，譬如電力穩定度與個人自由化的國際評量退步，以及在「環境均衡」領域中的能源與自然資源消費略有增加，整體退步5名，下降至第44名，變成已開發經濟體的最後一名，值得警惕。

而在新興經濟體中，波蘭（第11名）表現依舊居首；越南受益於中美貿易戰，名次大幅成長為56名，是2021年最大贏家；退步最多的國家則為古巴（第80名）與巴拿馬（第78名）。