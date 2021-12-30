豐興(2015)第四季受惠旺季，營運預估仍在高檔，今年受惠市況熱絡，全年營收及獲利可望創2011年後採合併報表以來最佳紀錄。

隨著中鋼明年第一季棒線價格轉跌，豐興今日開出棒線價格每噸下滑500元。中鋼日前開出明年元月份及第一季內銷鋼品盤價，受疫情影響、產業供應鏈不順，整體開平低盤，中鋼明年第一季棒線每噸降500元。隨著中鋼棒線反轉開低，豐興也順勢調降棒線價格每噸500元。

本季為傳統旺季，受惠旺季來臨，價量俱揚，豐興11月營收37.93億元，再創合併報表以來新高，累計今年1~11月合併營收已超過前9年全年，豐興今年營收、獲利將可同步登上2011年採合併報表以來新高。

豐興11月合併營收37.93億元，年增50.21%，月增3.33%。今年前11月合併營收348.9億元，年增42.37%。豐興自結11月營業利益4.92億元、稅前淨利4.96億元，均月增逾5%；前11月營業利益42.41億元，稅前淨利44.83億元，分別較去年同期大增52.17%、55.77%。

展望明年，豐興公司表示，公共工程、台商回流建廠辦等需求將持續帶動鋼筋、型鋼出貨，至於下游應用主要為車用扣件、工具機的條線，則可望受惠汽車產業逐步從缺料情況中復甦，需求可望持續增溫，對明年用鋼需求看法仍正向。