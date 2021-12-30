新竹縣前縣長林光華（中）30日開記者會，說明長期關心璞玉的原因，更駁斥炒地皮的影射，直言「「我如果有一吋土地在這個璞玉計畫裡面，把我槍斃都可以」。（莊旻靜攝）

民進黨籍新竹縣前縣長、現任義民廟董事長林光華，日前遭媒體隱射，為了推動璞玉計畫而支持現任國民黨籍縣長楊文科，林光華30日開記者會澄清，並指出，「我如果有一吋土地在這個璞玉計畫裡面，把我槍斃都可以」，揚言要提告誹謗、妨害名譽。

林光華還原3年前為何支持楊文科的原因，他指出，並非為璞玉計畫，而是園區三期，當時僅有楊文科公開表態，園區三期計畫若成功，將透過公辦方式而非私辦，林光華評估，若以私辦方式，「檯面下可能產生400億的利潤」，他認為正可用來彌補前縣長鄭永金任內造成400多億的負債。

至於璞玉計畫，林光華也表示，他在擔任縣長任內提出，原意是要雕琢這塊土地，他一期規畫1300公頃而非現在的面積，林光華也說，不管誰當縣長他都關心璞玉計畫，前縣長鄭永金當縣長時也是，「難道說我跟他一起炒地皮嗎？」

林光華更明確指出，「我如果有一吋土地在這個璞玉計畫裡面，把我槍斃都可以」，認為周刊報導是汙衊他的人格和名譽，將與律師研究提告。

林光華說他個性嫉惡如仇，過去開發六家地區，有土地開發商問他能不能買？他買不買？林光華則說他不買，「我自己規畫、自己炒地皮像話嗎？」林光華也反問，有人宣稱在2015年3月禁止私辦市地重畫，他也反問「新竹市有沒有2015年被擋掉的案子，現在已經同意且公開興建？」

林光華表示，他身為民進黨創黨人之一，沒有不支持民進黨的道理，也絕對支持縣市合併，但他說，要做真正有民眾有感覺的事情來爭取選票才對，不是化妝的漂亮、西裝穿得筆挺、在媒體中包裝好像裝可愛，儘管媒體世界無遠弗屆，但他認為此風不可長，仍應腳踏實地。

林光華說，林智堅有沒有參選合併後的大新竹市，不是問題的重心，而是如此莽撞的行為已經造成民怨沸騰，影響台中市的立委補選及台北市的立委罷免案，影響深遠，他也分析新竹縣市閩客比例懸殊，新竹縣36席縣議員僅有2席閩南籍者，13鄉鎮市長更無人是民進黨籍，林光華認為「數據會說話」。

林光華也說，他已經七老八十，不怕被毀滅，「講實話惹人厭」，但說他炒地皮，他放重話「你找死」。