公教退撫基金由民國134年提早到130年用罄，政府僅承諾撥補4年，那135年後退休的人怎麼辦？全國教育產業總工會今天召開記者會表示，現在老師終日惶惶不安，每年要繳的錢愈來愈多，但退休後可能沒有退休金可領，他們擔心晚景淒涼。

全教產理事長林碩杰表示，目前的公教退輔制度是從84年開始實施，但銓敘部正規畫112年起推出退撫新基金，屆時新進公教人員每年繳的錢將進入新基金，原退撫基金面臨「斷流」困境。

林碩杰指出，原退撫基金本來會在134年用罄，但狀況比預期還差，會提前到130年就會用完，而政府承諾會撥補這4年。但老師們提出質疑，「135年後退休的人怎麼辦？確定可以領到退休金嗎？」

新北市教育產業工會理事長李曼麗則說，從明年1月1日起，公教人員退撫基金提撥費率從13％提高到14％，之後每年要再增加1個百分點，直到18％為止。她現在每個月要繳4400元的退撫金，之後還要再增加，但政府卻不保證他們退休後可領到退休金，真是情何以堪。

台中市教育產業工會理事長卓奕宏指出，106年的的年改，老師們被迫多繳、延退、少領，已對政府失去信心。現在看到退撫基金的狀況，老師們很不安，擔心又會啟動一次年改，或是面臨退休領不到退休金的狀況，難以安心工作。

全教產常務理事吳南嚥說，國際間關掉確定給付退休計畫並負責任啟動撥補的公私立機構不勝枚舉，舉例來說，智利政府於1980年就因為管理退休金不當，而關掉確定給付退休計畫，但同時啟動50年的撥補計畫，確保每個人退休後都可以領到退休金。

全教產要求政府，明確規畫退撫基金未來50至60年的撥補計畫，並及早撥補；用擠牙膏的方式處理撥補，政府信用會破產、公教人員陷入老年貧窮的風險，最後產生嚴重的社會問題。

教育部回應，政府規畫112年新進公務人員及教育人員退撫新制度時，會注意新制對原基金財務之影響，除依現行規定將年金改革節省退撫經費持續挹注原教育人員退撫基金外，也將審慎評估財務撥補等相關配套措施，以確保原教育人員退撫基金財務穩健，保障退撫權益。