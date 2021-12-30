無論是朋友或伴侶，如果彼此有默契，溝通起來會更順暢，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享5對最有默契的星座組合，這些組合如果當朋友的話，友誼將能長長久久，當戀人則感情穩定，甜蜜幸福。

▍第五名：摩羯座、獅子座

摩羯座和獅子座實力相當，而且都很有事業心，但是從默契來看，讓人覺得兩個好勝的星座在一起怎麼會契合，不過如果摩羯是男生，獅子是女生就好辦了，這樣兩人的結合可能一開始是讓人震驚的，但事後了解之後大家也覺得很合理。其實他們有很多相似的地方，無論獅子座還是摩羯座的人，都不會對流言蜚語有過多解釋，也都是有自己堅持的人。而且，摩羯的低調穩重和獅子座的熱情活力是互補的，兩人在一起後，獅子會變得穩重、不再衝動，摩羯也會變得活潑起來。

▍第四名：白羊座、獅子座

白羊和獅子同是火象星座，因此有很多相似之處，首先兩人都非常熱情，無論是對待愛情、事業和朋友都是這樣。其次，兩個人在看待很多問題都有一致的看法，雖然他們脾氣不好，有的人可能被白羊的壞脾氣嚇走，但是獅子不怕，你兇我更兇。有些人以為這個組合很可怕，其實他們在一起更容易溝通，並且能長久維持感情，甚至不斷地刷新他們對於彼此的愛與尊重。

▍第三名：天秤座、水瓶座

天秤和水瓶都具有人文精神，關心人際交往，彼此很容易處在一種和諧的狀態。而且天秤總能給予水瓶想要的空間和自由，水瓶對天秤的猶豫、敏感也給予理解，在很多事情上他們看法相似，很有默契，一旦戀愛或者結婚，雙方都會保持和諧、愉快的生活狀態，即使有看法不同之處也能互相理解，冷靜對待。因此，感情很容易穩定。

▍第二名：摩羯座、處女座

處女和摩羯性格都很實際，做人腳踏實地，這兩個星座有很多相似之處，處女座擅長組織、管理，而摩羯則具備長遠目光以及戰略，一旦能讓他們卸下心防，並且獲得他們的承諾，摩羯將會是一個熱情並且專一的愛人。處女也是一個非常熱情又不失理智、並且忠誠的愛人，雖然這是有點沉悶的一對，但二者的愛情會細水長流，非常持久。

▍第一名：金牛座、金牛座

金牛男生個性穩重，讓人感覺很可靠，而且金牛性格溫和，待人親和好相處。金牛女生為人親和，心地善良，內心對愛情和生活都存有美好的期許，是個十足的樂天派。兩個人無論從哪一方面看都很相配，而且兩個同是金牛座的人，總免不了有相似的地方，或者有比較容易的溝通方式，於是兩人默契不言而喻。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】