嘉義一名江姓飼主昨（29）日中午發現，自家飼養的藍貓「弟弟」不慎走失，便焦急的PO臉書表示，若是有人幫忙找到貓，將懸賞50萬元，此事曝光後，在網路上掀起討論，所幸藍貓在當晚10時許自行回家，不少網友哀號「我的年終獎金沒了」。

江姓飼主發現愛貓「弟弟」走失後，便在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，表示若有人幫忙找到貓咪，懸賞金額將支付50萬元，在網路上引發轟動，當地有許多人衝出家門幫忙尋找，所幸藍貓「弟弟」在當晚就自行回家，而這場50萬爭奪戰也因此落幕。

藍貓50萬懸賞獎金曝光後，在網路上掀起討論。(圖翻攝自臉書/嘉義綠豆大小事)

許多網友開玩笑的說，原本打算把自家愛貓染成藍色。(圖翻攝自臉書/嘉義綠豆大小事)

消息曝光後，不少網友開玩笑的說，「剛把我家的貓染成藍色，沒想到就找到了」、「我正要準備去買顏料」、「家裡2隻貓來不及吃胖冒充了」、「我還沒跟我的橘貓達成共識，本來想把牠染成藍色」、「我才準備好大腸包小腸的料，要過去擺攤而已，貓咪聞香就會跑出來」、「我剛準備一堆貓罐頭，要去那邊賣的說，商機沒了」。

不過此事也引來網友質疑，認為飼主只是故意炒話題，不過江姓飼主接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，藍貓「弟弟」是他們的家人，因此才會願意出如此高額的懸賞獎金，如今「弟弟」也順利回到家，他們目前只想回歸原本平靜的生活。