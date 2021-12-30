111年元旦連假為110年12月31日(週五)至1月2日(週日)共3天，蘆洲分局參考高速公路局預估連續假期間景點及交流道車流量為平日之1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，為維持交通順暢，蘆洲分局針對轄區五股交流道、成泰路段、龍米路段、關渡橋、八里渡船頭等交通樞紐規劃交通崗勤務執行，機動疏導並強化聯繫機制共同因應龐大車流。用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，並妥善規劃行程確認行車路線，如將行經易壅塞路段，建議可易開尖峰時段或改道因應。

今(110)年12月31日晚間於淡水漁人碼頭及淡江大橋施工橋體將有煙火施放活動，蘆洲分局為防止過多車流湧入八里地區，亦規劃進場及離場交通疏導勤務、滿場機制及相關道路管制措施，前往觀賞民眾建議可搭乘大眾運輸交通工具前往，避免因停車位不足及道路路幅限制受困車陣；開車前往者可多加利用台64線轉台61線匝道以避開龍米路段及關渡橋等易壅塞路段，請民眾務必遵循現場警察及義交人員指示耐心行車，平安出遊，安心返家。