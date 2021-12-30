今天在NBA場上傳出令人心痛消息，本季在騎士重獲新生的盧比歐(Ricky Rubio)賽季報銷，原因是遭遇左膝前十字韌帶撕裂，這個傷勢非常嚴重，足以毀掉球員生涯，更慘的是盧比歐2012年曾在同個位置遭遇左膝前十字韌帶撕裂大傷，未來相當令人擔憂。

Cavaliers guard Ricky Rubio has suffered a season-ending ACL tear to his left knee, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 29, 2021

盧比歐是在昨天騎士對鵜鶘比賽中受傷，於比賽後段突破時倒地，整個人往後倒，之後抱著左膝面露痛苦，接著被隊友攙扶離場，隨後他進行核磁共振檢查，結果是左膝前十字韌帶撕裂，本季確定報銷，令人難受的是，這場比賽他已砍下27分13籃板9助攻。

盧比歐下場後騎士以104：108惜敗，他的數據仍是全隊最高，但沒辦法完全大三元並率球隊獲勝，相信他十分痛苦。本季盧比歐為騎士出戰34場，平均上場28.3分鐘，貢獻13.1分4.1籃板6.6助攻1.4抄截，投籃命中率36.3%、外線33.9%、罰球85.4%，得分是2017年後最高，也是生涯最高。

Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y — SportsCenter (@SportsCenter) December 29, 2021

盧比歐今年31歲，曾被譽為「西班牙金童」，他進NBA前叱吒國際賽場，因此受到聯盟關注，2009年他以首輪第5順位加入灰狼，2011年首度上場，當年賽季平均拿下10.6分4.2籃板8.2助攻2.2抄截，之後轉投爵士、太陽和騎士，球風以助攻為主，到目前他生涯數據是11.1分4.2籃板7.6助攻1.8抄截。