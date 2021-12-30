錸德集團再拓餐飲版圖，旗下子公司大樂司繼投資創立「BY33美式餐飲」、「Katsu鑫」熟成豬排飯，以及入股「VG Fusion洋食」後，並已投資入股立足市場27年、現有31家連鎖門市的「怡客咖啡」，成為怡客咖啡最大股東，期能藉此快速拓展餐飲連鎖通路與營運規模，同時推動大樂司繼續朝IPO目標邁進。

大樂司入股怡客咖啡約占股五成，後續將持續增加投持股比例，並挹注資源翻轉怡客的運營模式與品牌形象。怡客咖啡總經理劉人豪表示，怡客咖啡後續將優化商品結構、顧客體驗、數位會員3大方向下手，重塑怡客的全新品牌形象與定位。

劉人豪表示，立足怡客咖啡來自內用的營收佔比達8成，後續投入資源提升內用體驗，逐店換裝打造舒適環境，同時目標一年內將怡客咖啡打造成為「最好吃」的連鎖咖啡品牌，並以「美食」為市場其它連鎖咖啡的差異化賣點。

為搶攻年菜外賣與年禮商機，怡客咖啡30日宣布攜手知名燒肉連鎖「胡同燒肉」及嘉義辦桌名廚「阿榮師」跨界聯名推出冷凍年菜，並與滴雞精品牌「娘家」合作推出雞精禮盒，創立足市場27年來先例。2022年1月3日起，全台怡客咖啡門市(部分門市排除)皆可直接預購，胡同燒肉官網及其指定通路亦皆可直接預購。

怡客咖啡近來頻頻跨界聯名合作，除與101觀景台合作於觀景台入口處設立外帶門市、與LINE禮物合作上架推出買一送二超吸睛限量優惠，更於12月與蝦皮購物合作贈送會員購物金與咖啡優惠活動，劉人豪表示，怡客頻頻跨界合作，與不同領域相互碰撞，可結合各方的優勢，藉此吸引不同領域的消費客群，在市場創立新的品牌價值。

怡客成立於1994年，擁有27年歷史的資深本地連鎖咖啡品牌，除了累積了超過十萬的會員外，全台31個分據點由於布建得早，皆座落在各縣市的黃金商圈地段，具備了絕佳的地利之便。若今時布建這31個分據點的成本將會遠超過投資怡客的成本，也因此錸德集團透過投資方式併購怡客，將是拓展餐飲版圖與營運動能的絕佳跳板。