27歲馬來西亞網紅楊寶貝（本名楊虹玲）外型亮眼，近來卻頻傳負面消息，不但輕生未遂又沉迷賭博動念詐騙，導致多名網友受害，連擁有70多萬粉絲的IG帳號都一夕之間消失，日前又傳出她在路邊遭人毆打到住院，事後她報平安，人平安無事，心理卻受到嚴重傷害。

楊寶貝日前透露她和姊姊回家取車時，突然遭2名男子抓住圍毆，導致她的臉淤青浮腫，不僅如此腹部還遭對方又踢又踩，她無助表示當下事情發生太快，根本來不及反應，只有挨打的份，連身上僅存的現金都被對方全拿走，更附上多張照片，能看到她四肢和臉部都有大塊瘀青。

楊寶貝坦言，事件爆發幾個月以來，身邊親友常被電話和訊息恐嚇，朋友經營的店也遭壯漢砸場，她只能努力還債，正視解決自己的錯誤，「我想面對自己的責任，彌補自己的錯誤，甚至在下個月要打官司了，我也是沒想過要逃離」，然而她最不想發生的事還是發生了。

楊寶貝外型亮眼卻爭議不斷。(圖/翻攝自楊寶貝臉書)

楊寶貝在送醫後並無大礙，目前已經錄完口供，但她透露自己需要一點時間平復情緒，「至於幕後主使，一人做事一人當，禍不及親友，我每個月都在還錢給你了，請你別再騷擾和傷害我身邊的家人了」，貼文曝光後，不少網友都替她加油打氣，希望她能夠早日康復。