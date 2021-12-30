阿妹是《Rolling Stone》創辦至今為歌手個人出版特刊的第一人。（Rolling Stone大水花提供）

阿妹是《Rolling Stone》創辦至今為歌手個人出版特刊的第一人。（Rolling Stone大水花提供）

只有妹神可以超越妹神！總是不斷創造「第一」的天后張惠妹（阿妹），再度寫下「全球第一位」的嶄新紀錄，成為全球權威音樂雜誌《Rolling Stone》於1967年創辦至今，首次為歌手個人出版特刊的第一人！更是《Rolling Stone》創辦至今，全球首位出版雙封面的歌手，今天釋出阿妹登封的最新作，如同天后25年音樂奇遇，精彩奪目。

登上《Rolling Stone》雜誌或進入其榜單，都是對音樂、藝術與社會有極大影響力的超級巨星，《Rolling Stone》見證aMEI走過的每一個珍貴瞬間、重要轉折節點，與aMEI背後所代表的時代精神。

明年各界引頸期盼的音樂盛事「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，開賣日進入最後倒數，將於跨年隔天、2022年1月1日下午1點鐘，於拓元售票系統開賣，每場限定200位的「內耳區」成為歌迷們摩拳擦掌，兵家必爭之地，不少準備搶票的粉絲緊張直呼：「光用想像的就ASMR啦！」