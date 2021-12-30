大陸央視新聞用戶端30日報導，廣西壯族自治區靖西市檢察院27日以運送他人偷越國境罪、妨害傳染病防治罪批准逮捕犯罪嫌疑人黃某、閉某。兩人於今年10月引帶兩名外籍人員非法入境，在從靖西到南寧的運送途中被查，其中一名境外人員核酸檢測結果呈陽性，致5萬人居家隔離。

經查，2021年10月19日凌晨，犯罪嫌疑人黃某、閉某到靖西市吞盤鄉邊境，引帶非法入境的外籍人員文某、裴某至靖西市祿峒鄉榮勞村，後黃某駕車欲將兩名外籍人員運送至南寧市隆安縣，途經天等縣一路口時，被公安民警抓獲。

經核酸檢測，裴某某檢測結果呈陽性。為此，靖西市安寧鄉、吞盤鄉、祿峒鄉三個鄉鎮中小學緊急停課，近5萬名群眾居家隔離，124人被醫學隔離觀察，累計核酸檢測1萬餘人次，嚴重影響社會經濟生產生活。

12月20日，公安機關將案件移送靖西市人民檢察院。檢察院認為，犯罪嫌疑人黃某、閉某違反出入境管理法規，非法運送他人偷越國境，違反《傳染病防治法》和疫情防控有關措施，造成嚴重後果，涉嫌運送他人偷越國境罪、妨害傳染病防治罪，遂依法批准逮捕兩名犯罪嫌疑人。