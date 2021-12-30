警方在江女與張男在北屯的住處逮捕江女。（警方提供／黃國峰台中傳真）

警方在江女與張男在北屯的住處逮捕張男。（警方提供／黃國峰台中傳真）

台中大里發生，女兒夥同男友殺害父親慘劇，警方往太平黃竹坑方向搜山。（警方提供／黃國峰台中傳真）

中市驚傳老父遭女兒與男友聯手殺害慘案！57歲江姓警衛多年來阻止32歲女兒與張男交往及資助出國唸書，江女與張男在26日晚間與江父發生口角，張男持榔頭擊頭殺害江父後，兩人聯手棄屍。警方循線找到江父屍體，逮捕江、張2人，29日下午依殺人罪嫌將兩人移送法辦，檢方向台中地院聲請羈押獲准。

據了解，江女與張男，7年來陸續在美國語言學院、某社區大學進修及持續念碩士，但約1年前因資金問題，回到國內，但回國後2人都沒工作，當起啃老族，常跟當警衛的父親要生活費，也常因當年在留學時，因老父供應留學所需費用，常常青黃不接而爭吵，最近也一直跟父親索討繼續回去留學的費用未果而爭吵，這過程中張男也常與江女，一起與江父爭吵，家人也因此報家暴，社會局也曾介入協調。

據了解，26日晚間，江父在校執勤時發現江女與張男在校外等他，擔心又是來要錢，於是打電話給小女兒，表示會晚點離開學校躲避2人，沒想到，江父最後還是跟2人碰面，疑是發生爭吵，2人在警衛室附近以榔頭殺害江父後，由張男以機車運屍，載往太平山區棄屍。江父一夜未歸，其小女兒擔心家父安危，於是於27日清晨向警方報案。

警方獲報後，調閱監視影像追查，發現凌晨有2輛可疑機車從學校方向駛往太平山區，且前方機車的騎士前方竟可疑地趴載1人，兩機車約半小時返回時，趴載那人已不見蹤跡，警方認為事有蹊蹺，前往搜山，發現江父的機車停放在太平黃竹坑山區，腳踏墊染有血跡，經撥打江父電話，發現江父的手機放置在置物箱內，研判江父恐遭不測，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並搜山尋找。

但山路複雜，警方一度陷入瓶頸，員警表示，後來在路旁看見一間土地公廟，於是向土地公祈求協尋後，不久就在機車停放處，再往前不久的路旁山溝中，發現江父遺體。

據了解，江女與張男兩人在江父騎機車離開學校後將其攔下，雙方疑發生爭吵後，疑由張男持榔頭，猛砸江父頭部造成其死亡，然後由張男騎著張父的機車運送江父屍體，江女騎著機車跟後面，2人花費數小時，騎往太平山區尋找棄屍地點，最後棄屍於山溝內，並在上方蓋上一塊黑布。

警方循線找到江女及張男在北屯的住處，起初2人雖訝異，警方找到2人，但對殺害父親矢口否認，直到警方拿出證物及照片後，才坦承犯案，警方也在兩人租住處找到犯案榔頭及血衣，全案警詢後依殺害直系尊親屬罪嫌將犯嫌移送台中地方檢察署偵辦，檢方向台中地院聲請羈押獲准。