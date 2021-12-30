前環球時報總編輯胡錫進及陸媒近日引述商業登記及宣傳資料指，林瑞陽、張庭旗下公司及平台，代言或持股者包含林志玲、徐崢、吳宗憲、曹格、趙薇、范冰冰等兩岸及境外藝人。

胡錫進29日透過自己的微信公眾號說，據中國知名商業登記查詢應用程式「企查查」顯示，中國演員陶虹（徐崢妻子）就持有林瑞陽、張庭夫婦旗下的達爾威公司1.93%股權。

他指稱，兩人旗下平台「TST庭秘密」在宣傳資料中則說，徐崢、吳宗憲、林志玲、曹格等都與其有合作。

中國經濟週刊則報導，「TST庭秘密」招聘業務人員的多份宣傳資料顯示，林志玲是其代言人，徐崢夫婦、曹格夫婦也曾是TST股東。而吳宗憲在2018年11月23日透過新浪微博宣布，自己入駐TST平台。

報導指出，在社交網路上，趙薇、范冰冰、劉濤、張馨予等中國「半個娛樂圈的明星」，曬過自己貼著滿臉白色面膜的照片，並指明自己用的是「TST庭秘密」的產品。

胡錫進指出，根據企查查資料，張庭共關聯90家公司，且是77家公司的法定代表人，但其中多家今年才成立的公司已經註銷，張庭一天內曾註銷9家公司；至於林瑞陽則關聯53家公司，陶虹則於11月退出另一家與林、張夫婦的合夥公司。

他質疑，演藝明星經商是世界性現象，因為明星能吸引注意力，聚攏人氣，這有可能就是錢。但一個人辦幾十家公司，「這中間在倒騰什麼，是值得打問號的」。通常，搞出一堆公司有利於做空利潤和避稅，另外還可把與合作夥伴共同開展的業務，轉移到其他公司裡。

胡錫進說，即使林瑞陽、張庭夫婦沒有違法的惡意，他們能否管理好這麼多公司，讓自己利益最大化的操作不碰到法律紅線，也是「挺玄乎的一件事」。同時，若不滿足演藝事業而要進入商海衝浪，那可要清楚，明星的優勢是有限的，「誰都認識的面孔並非想怎麼開採就怎麼開採的金礦」。（編輯：繆宗翰）1101230