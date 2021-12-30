「懋榮建設」榮獲十六座國際建築大獎，用建築讓世界看見台灣。（盧金足攝）

前交通部長林佳龍出席頒獎典禮時表示，品牌力就是最大的競爭力，價值決定價格，好的建築能吸引民眾移居，「台灣還要再進階到能讓世界來台灣」。（盧金足攝）

前交通部長林佳龍、龍寶建設董事長張麗莉、逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷等產官學界的三位貴賓親自出席授權頒獎典禮。（盧金足攝）

台灣建築作品站上世界舞台！懋榮建設最新落成「懋榮Next 1」一舉拿下包括在建築界有奧斯卡美譽的英國國際地產IPA大獎，美國繆思Muse設計大獎，法國NDA建築設計獎，倫敦傑出房地產榮譽獎等六座獎項，該殊榮不僅是對懋榮建設肯定，也讓世界看見台灣，29日特別由前交通部長林佳龍、龍寶建設董事長張麗莉、逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷等產官學界的三位貴賓授權頒獎。

懋榮建設董事長紀吉川所屬參與團隊和得獎作品社區「懋榮NEXT1」管委會鄭主委及委員們親自授獎，同時建築界相關業者均蒞臨現場參與見證，分享2021年國際建築設計獎項的最高榮耀。

林佳龍曾著作《城市裁縫師》一書，對台中市各行政區提出他的「台中夢」，出席授權頒獎典禮時表示，懋榮建設的建築作品吸引很多粉絲，懋榮的品牌力就是最大的競爭力，「價值就是決定你的價格」，建物的價值亮點現在還獲國內名大獎見證。

「台灣還要再進階到能讓世界來台灣」，林佳龍說，外國朋友來到台灣就會愛上這裡，是什吸引力讓外國朋友愛上台灣？就是這裡的生活環境和人情味，「我們的建築，我們的一些生活的美學」，有信心外國朋友來過台灣，就會發覺台灣具體而微生活，是個移居的好住的地方。

懋榮建設立業20年多來，始終是生態建築的先驅者，以「生態、智慧、健康宅」為理念，堅持走一條不一樣的路，作品連年榮獲共16座國際大獎肯定。

包括2021年全球矚目的英國IPA房地產大獎，美國 MUSE 建築設計獎，及法國NDA建築設計獎，以及倫敦傑出房地產設計獎等，均為全世界的建築規劃相關作品獎項，來獎勵最卓越的城市建築規劃、建築設計、精湛工藝、景觀設計，以及室內設計作品等。

此次頒給台灣懋榮建設，以及懋榮建設所建築的設計作品，世界疫情未退，國際各項重要獎項，多數經由得獎者所在地授權頒發，懋榮建設於2021 年所獲得之英國國際地產IPA房地產建築最高榮譽5顆星大獎，美國Muse 建築設計銀獎，法國NDA建築設計銅獎，倫敦傑出房地產榮譽設計獎等。

「懋榮Next 1」以森林美宅為設計理念，座落安和公園第一排，規劃36％超低建蔽率、種植138棵以上喬木，以垂直綠化，讓綠意從平面躍上建築，與鄰近河岸、公園連成綠帶， 形成溫度較低的「都市冷島」微氣候，創造一座公園裡的家、一棟會呼吸的房子。

值一提的是，細膩而深具遠見的設計內涵，讓「懋榮Next 1」同時獲得IPA大獎Residential Development及Architecture Multiple Residence兩大類的獎項肯定。

懋榮建設行銷協理李佩娟指出，「懋榮Next 1」公設會館擷取世界頂尖Design Hotel語彙，打造宛若時尚飯店的氛圍，並將頂級Resort 風格融入空間，創造獨一無二的美學體驗；以多功能生活廚房為例，白天提供用餐、交誼、社區活動，想找個地方閒坐談心，中庭雅座、頂樓Lounge美好場域、引領設計潮流的空間創思，獲美國繆思Muse設計大獎肯定。