台灣建築作品站上世界舞台！懋榮建設最新落成「懋榮Next 1」一舉拿下包括在建築界有奧斯卡美譽的英國國際地產IPA大獎，美國繆思Muse設計大獎，法國NDA建築設計獎，倫敦傑出房地產榮譽獎等六座獎項，該殊榮不僅是對懋榮建設肯定，也讓世界看見台灣，29日特別由前交通部長林佳龍、龍寶建設董事長張麗莉、逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷等產官學界的三位貴賓授權頒獎。
懋榮建設董事長紀吉川所屬參與團隊和得獎作品社區「懋榮NEXT1」管委會鄭主委及委員們親自授獎，同時建築界相關業者均蒞臨現場參與見證，分享2021年國際建築設計獎項的最高榮耀。
林佳龍曾著作《城市裁縫師》一書，對台中市各行政區提出他的「台中夢」，出席授權頒獎典禮時表示，懋榮建設的建築作品吸引很多粉絲，懋榮的品牌力就是最大的競爭力，「價值就是決定你的價格」，建物的價值亮點現在還獲國內名大獎見證。
「台灣還要再進階到能讓世界來台灣」，林佳龍說，外國朋友來到台灣就會愛上這裡，是什吸引力讓外國朋友愛上台灣？就是這裡的生活環境和人情味，「我們的建築，我們的一些生活的美學」，有信心外國朋友來過台灣，就會發覺台灣具體而微生活，是個移居的好住的地方。
懋榮建設立業20年多來，始終是生態建築的先驅者，以「生態、智慧、健康宅」為理念，堅持走一條不一樣的路，作品連年榮獲共16座國際大獎肯定。
包括2021年全球矚目的英國IPA房地產大獎，美國 MUSE 建築設計獎，及法國NDA建築設計獎，以及倫敦傑出房地產設計獎等，均為全世界的建築規劃相關作品獎項，來獎勵最卓越的城市建築規劃、建築設計、精湛工藝、景觀設計，以及室內設計作品等。
此次頒給台灣懋榮建設，以及懋榮建設所建築的設計作品，世界疫情未退，國際各項重要獎項，多數經由得獎者所在地授權頒發，懋榮建設於2021 年所獲得之英國國際地產IPA房地產建築最高榮譽5顆星大獎，美國Muse 建築設計銀獎，法國NDA建築設計銅獎，倫敦傑出房地產榮譽設計獎等。
「懋榮Next 1」以森林美宅為設計理念，座落安和公園第一排，規劃36％超低建蔽率、種植138棵以上喬木，以垂直綠化，讓綠意從平面躍上建築，與鄰近河岸、公園連成綠帶， 形成溫度較低的「都市冷島」微氣候，創造一座公園裡的家、一棟會呼吸的房子。
值一提的是，細膩而深具遠見的設計內涵，讓「懋榮Next 1」同時獲得IPA大獎Residential Development及Architecture Multiple Residence兩大類的獎項肯定。
懋榮建設行銷協理李佩娟指出，「懋榮Next 1」公設會館擷取世界頂尖Design Hotel語彙，打造宛若時尚飯店的氛圍，並將頂級Resort 風格融入空間，創造獨一無二的美學體驗；以多功能生活廚房為例，白天提供用餐、交誼、社區活動，想找個地方閒坐談心，中庭雅座、頂樓Lounge美好場域、引領設計潮流的空間創思，獲美國繆思Muse設計大獎肯定。
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