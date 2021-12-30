台南縣議會前議長吳健保，因涉入職棒打假球案件，被依詐欺等罪判刑10年，並在台中監獄服刑中，卻爆出他涉嫌買通台中監獄的高姓科員，不但能講電話、還有人代為送餐，台中地檢署12月16日搜索中監並訊問相關人，依貪汙罪諭知高姓科員10萬元交保。

71歲的吳健保從2006年開始，涉入職棒簽賭案，並操控職棒球員配合打假球，2014年被依詐欺等罪判刑5年5月，但吳男在發監前逃亡，又涉及賭博、詐欺及妨害自由等罪，多項罪名共需執行10年刑期，他並於2019年1月被送到宜蘭監獄服刑，後因洗腎需求轉到台中監獄。

據了解，吳男在台中監獄服刑期間，被控買通監獄內負責其區域的高姓科員，不但每天幫吳購買早餐送進監所，還讓他可以一天打多通電話。台中監獄對此表示，因吳健保是一級受刑人，原本可每天接見家屬，疫情期間則改為通電話聯繫，只要申請通常可以打電話。

中監表示，吳男平日身體狀況不好且胃口差，高姓科員是否代購買餐食？目前交由檢方調查中。而高姓科員因已屆退休年齡，目前請假中。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠則證實，檢察官確實於12月16日搜索台中監獄，但因此案仍在偵查中，細節不便說明，高姓科員已諭知10萬元交保。