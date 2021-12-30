為引導學生遠離新興毒品的誘惑與威脅，教育部國教署委託台中教育大學開發校園防毒守門員教案教材及辦理種子師資培訓暨認證研習，經嚴謹設計及對照實驗後，產出能引導學生「觀念明瞭、預防思考、態度建立」的課程與教具。

教育部國教署分析近年高級中等以下學生藥物濫用人數由106年度762人逐年降低至109年度498人，顯見校內預防及校外教、警兩單位合作機制策略收效。為杜絕新興毒品進入校園，並於10月至11月分次舉辦四場「校園防毒守門員種子師資培訓暨認證研習」，針對學校教師、輔導教師、教官及學創人力實施培訓。

參加研習及培訓的台中市政府教育局學安室副督導馬建山表示，課程中有關教材理論基礎、設計脈絡、生活情境及親近學生的語言等規劃，均跳脫以往單向灌輸的模式，而以互動討論為主，可藉由引導學生批判思考的過程，讓孩子明白如何拒絕毒品危害，並使每一位第一線教育人員都能認識新興毒品的多變樣貌。

「校安問題是社會的縮影、青年學子是校安的核心」，國教署表示，面對校園安全不斷增加各種新興毒品威脅，教學者需採以「預防教學、同儕相互引導、老師積極協助、毒品不入校園」的理念，運用多元有效的防制措施，全力打造讓師生安心、家長放心的純淨校園。

高中版校園防毒守門員教材手冊連結網址可供下載https：／／drive.google.com／file／d／1IrvY6og1DzVhY00uvONwQUSg-cYgOeKB。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！