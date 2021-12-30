26歲中日混血美女主播趙慧奈在TVB任職多年，2019年她爆出和身家千億香港富豪劉鑾雄的長子劉鳴煒交往，但不久就傳出兩人分手，女方曬出和其他異性合影形同示威。近日，趙慧奈閃電宣布離開電視台，但未說明主因，也令外界十分好奇。

超級富豪劉鑾雄過去曾和最美港姐李嘉欣、電眼美女關之琳、蔡少芬等人傳過緋聞，後來他周旋在一號女友呂麗君，及記者出身的二號女友甘比（陳凱韻）之間，2016年劉鑾雄閃電登報宣布與呂麗君分手，扶正甘比並登記結婚，劉鑾雄後來受訪批評呂麗君「貪得無厭」、「臉皮厚過恐龍皮」等，大讚甘比性格樸實善良，並強調甘比絕對會是他人生「最後一個女人」。

劉鑾雄長子劉鳴煒情史也備受關注。（圖／翻攝自mingwai.lau IG）

而劉鑾雄早年與第一任妻子寶詠琴生下一子一女，長子劉鳴煒一出生便身價不凡，目前身為香港華人置業董事會主席的他，2001年與大學同學Wendy在英國結婚，生下一對龍鳳胎後，2010年離婚， 劉鳴煒後來又與金融之花Estella等多名正妹傳出緋聞，2年前因曬出同張構圖的照片，使他和美女主播趙慧奈戀情曝光。

趙慧奈、劉鳴煒2019年因同一地點的照片戀情曝光。（圖／翻攝自keinachiu、mingwai.lau IG）

據《香港01》報導，2019年劉鳴煒邀趙慧奈搭私人飛機去旅行看極光，之後兩人又在IG貼文中隔空放閃，但同年10月兩人就傳出感情亮紅燈，劉鳴煒發文引用電影《心靈捕手》的台詞暗示戀人突然不告而別，而趙慧奈後腳就在限時動態分享跟別的男人合影，疑似宣告有新歡，昨(29日)趙慧奈在IG閃電宣布辭職，並感謝觀眾多年來的支持，但未交代之後動向，也讓人好奇背後主因。