逾40年歷史的高雄壽山動物園今年中旬啟動整建，總經費約5億元，高雄市府自籌款5000萬，其餘來自國營事業及民間企業，其中台電、中油、中鋼各捐出8000萬，引發各界關注。對此，國民黨立委李德維表示，畢竟陳其邁可是半夜打給蔡總統的「辣個男人」，哪個國營企業的董座不用買他的帳？

李德維今（30）日在臉書表示，高雄市政府整修壽山動物園，中油、台電等國營企業捐款加起來超過2億元，稍有點社會經驗都知道，這當然是「勒捐」。

至於陳其邁這本事，是他個人英明神武嗎？李德維說「當然不！」他認為，還不是因為民進黨完全執政，蔡總統跟前紅人的裙帶關係；而國民黨籍首長們眼巴巴地看著流口水，說兩句，結果陳其邁卻老大不高興，叫高雄市新聞局發新聞稿說新北市、台中市也有拿中油、台電的回饋金，問題是，人家那是一般性的回饋金，是由於鄰避設施，空汙與噪音發放，不管哪個黨派或哪位首長執政都有，跟專案補助壽山動物園完全不同。

文末，李德維忍不住直呼，「你拗來的，算你行，不承認還牽拖，又是哪招？」

對於壽山動物園整建經費惹議，高市府新聞局長董建宏表示，地方政府在做很多建設，常要尋求中央協助跟支持，高雄有很多建設也都是中央、地方合力完成，這次動物園設備陳舊了，尋求中央協助，提出相關計畫及發公文，按照行政程序申請預算，每分錢都用在高雄重要建設及市政發展。至於其他城市發言，則無法評論。