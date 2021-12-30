據立陶宛國家廣播電視台報導，當地時間29日，考慮到緊張的地緣局勢，立陶宛政府決定向一批出口企業撥款600萬歐元（約合4336萬元人民幣），以提高商業競爭力。

立陶宛財政部長斯凱斯特表示，受立陶宛和中國關係影響，立陶宛一些出口企業面臨困難。政府決定從歐洲區域發展基金中撥款600萬歐元，幫助受影響企業提高商業競爭力。其中，500萬歐元為海外展示產品費用，100萬歐元為產品認證費用。

斯凱斯特承認，與出口企業面臨的問題相比，這筆錢簡直小巫見大巫。立陶宛政府還在尋求歐盟委員會的流動資金貸款計劃。

大陸《國防時報》新媒體報導，為取悅美國，立陶宛在台灣問題上挑釁中國後，遭到中方降級兩國關係的懲罰，並收緊了兩國貿易關係。不僅如此，中方還希望歐盟在華企業在中國市場和立陶宛之間做出選擇，消息顯示，不少跨國巨頭企業已經準備跟立陶宛切割。

報導稱，在這樣的背景下，立陶宛向歐盟求助，希望能夠協助解決中立貿易問題，但最近歐盟方面對立陶宛回話了，歐盟委員會委員辛克維丘斯當著立陶宛總統的面表示，要歐盟出面調停中立之間的貿易問題，起碼需要半年時間。

大陸觀察者網報導，中國反擊的確出乎立陶宛的意料，甚至也讓美國大吃一驚，完全沒有準備，之所以這麼說，主要是中國採取了一些「非常規」手段來制裁立陶宛。舉個簡單的例子，自從立陶宛政府批准台當局在其境內設立所謂「辦事處」之後，立陶宛就再也不能在中國海關卸貨清關了，立陶宛商人在中國海關係統一度壓根找不到自己的國家，紛紛表示，中國將立陶宛從本國的海關係統「刪除」了，尋求本國政府的幫助，後者又找到了歐盟。

報導稱，後來中方雖然重新在系統中恢復了立陶宛的名字，但需要指出的是，立陶宛商人發現，雖然可以在中國海關係統中，找到立陶宛的名字，但一旦進入操作階段，就會引起系統崩潰。說白了，立陶宛的商品依然無法在華清關，也就談不上進入中國市場。

報導稱，再比如說，中國給全球跨國企業發出了最後通牒，要求他們在中國市場和立陶宛之間「二選一」，中方明確表示，任何企業的商品，若要進入中國市場，就絕不能使用立陶宛的原材料或者零部件。中國的這一招非常厲害，是妥妥的陽謀，因為中國是經濟超級大國之一， 是全球僅次於美國的龐大經濟體，哪個國家，哪個企業願意為了立陶宛，而放棄其在中國的市場。

報導稱，因此，英國、法國、德國以及荷蘭等國的跨國企業已經紛紛表示，要終止與立陶宛合作關係，最多完成目前到手的訂單，以免違約。從這裡可以看出，為了懲罰立陶宛的立場，中國可不僅僅只有「外交譴責」罷了，還擁有很多可以讓立陶宛感到痛苦的手段。這些「非常規」的手段，是美國與立陶宛沒有料到的，特別是立陶宛，估計目前非常後悔，早知道得罪中國這麼淒慘，打死也不幹了。但是，世間沒有後悔藥，立陶宛現在要做的，是用實際行動向中方認錯，請求原諒，而不是自己解決不了，又讓歐盟出面，不從根源上解決問題，恐怕誰出面都沒有用。