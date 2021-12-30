行政院30日表示，2022年元旦將有19項利多便民措施上路，包括：軍公教調薪4％、勞工基本工資調漲、調高110年度基本生活費、調高綜所稅、遺產稅和贈與稅的免稅額、延長當沖證交稅減半課徵、延長電動汽機車減徵貨物稅及免徵牌照稅等。

加薪措施方面，勞工基本工資調漲，月薪由2萬4000元調整至2萬5250元，時薪由160元調整至168元，約245萬名勞工受惠；勞工值日（夜）班工作計入延長工時後，勞工值日（夜）工作超過正常工時部分將計入延長工時並給付加班費；軍公教調薪4％，包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等三項，均調足4％，以業務費進用人員亦同，約有104萬人受惠，且公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員比照調整，約1萬名員工受惠。

減稅措施方面，110年度每人基本生活費，由109年度的18.2萬元提高至19.2萬元，預估229萬戶受惠，明年5月申報綜合所得稅時適用；調高綜合所得免稅額等減稅優惠，預估644萬戶受惠；遺產稅免稅額由1200萬元調高至1333萬元、贈與稅免稅額由220萬元調高至244萬元，並提供遺產稅申報稅額試算通知書，民眾可線上輕鬆完成申報。

同時，延長現股當日沖銷交易按千分之1.5稅率課徵證券交易稅3年至2024年12月31日；延長電動汽機車減徵貨物稅至2025年12月31日；延長授權地方政府免徵電動汽機車使用牌照稅至2025年12月31日；調降滯納金加徵率及方式，按滯納數額加徵1％，總加徵率由15％降為10％，以確保稅收兼顧納稅義務人權益；軍公教繳付退撫基金，改為「提繳時免稅、領取時繳稅」，與勞工及私校教職員退休制度一致，預估約有67萬人受惠。

增福利措施方面，調高低收入戶最低生活費，調整後最高為臺北市1萬8682元，最低為福建省1萬2792元；補助教育實習學生每人每月獎助金5000元，最高6個月可領3萬元；提升農民福祉，為鼓勵退伍青年返鄉務農，退伍軍人轉而從農可參加農保及提繳農民退休儲金；補助淘汰老舊機車，2022年至2023年完成2007年6月30日前出廠老舊機車車籍報廢及車體回收，每輛補助2000元。

同時，推動閒置旅館及公私有房舍轉型社宅，業者享地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵、修繕及租金差額補助；房客享5至8折租金優惠及更安全、舒適的生活環境，可減輕疫情對旅館業衝擊並活化低度使用國公有房舍，預計二年增加2萬戶社宅；提升「海域遊憩資訊一站式平台」功能，滿足民眾從事海域遊憩活動所需法令規定、海況預報、遊憩活動e化申請；建置廢車回收一站式平台，民眾上網即可輕鬆完成「車體回收」、「車籍報廢」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「申請獎勵金」等五項申辦業務。