警員賴譽夫了解上情後，趕忙聯繫失主至警所領取，陳姓失主失而復得感謝員警和早餐店老闆的熱心協助。（警方提供）

1位黃姓早餐店老闆，手持著1個黑色皮夾，日前到大墩派出所報案，表示於店內打烊時，看見桌上擺著1只皮夾內有16萬元，因遲未見失主前來領取，遂請員警協助代為聯繫。警員賴譽夫了解上情後，趕忙聯繫失主至警所領取，陳姓失主失而復得感謝員警和早餐店老闆的熱心協助。

陳姓失主向員警表示，他當天早上甫結束聚會，與一群朋友在早餐店用餐，隨手就將皮夾放在桌上，用餐完畢隨即鳥獸散，壓根都忘了皮夾的存在，沒想到自己在睡夢中接到警察來電，一開始還摸不著頭緒，聽聞員警敘述當下六神無主；因為年關將近，那筆現金係為了辦年貨使用，可以原封不動失而復得，感激不已，直呼：台灣最美的風景是人!

大墩派出所長曾一峯說，民眾對於隨身貴重財物，務必做到財不露白、財不離身，避免成為有心人士覬覦的目標，降低遭竊風險；此外，民眾若拾得遺失物，可送交警所，警方會與拾得人清點遺失物數量、品項，製作收據及登錄拾得人相關資料，交由拾得人收執，遺失物價值500元以下代保管1個月，500元以上公告6個月後，若無失主領回，該物之所有權屬拾得民眾所有，將通知拾得民眾前來領取。