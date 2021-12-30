網紅團體「Wackyboys反骨男孩」女成員艾瑞絲（盧昕妤）憑著天使臉孔、魔鬼身材以及爽朗個性，在網路上擁超夯人氣，不吝嗇分享生活日常的艾瑞絲，7月才買下人生第1台車，但她開心開賓士車沒多久，就因開車技術不純熟，在日前擦撞停車場柱子，車門直接被撞凹還打不開。

艾瑞絲原本要開車外出買飲料，未料她要把車開出地下室時，卻因太早轉彎，車門直接撞上柱子，艾瑞絲無奈嘆，她原本以為她過得去，結果直接撞到，「我卡在這裡動彈不得，怎麼會發生這種事情，好難開喔」，艾瑞絲爸爸前來解救後竟發現，副駕車門的板金明顯凹陷、車門還打不開，他無奈斥責女兒艾瑞絲：「車怎麼變這樣子？你們誰再敢叫她開車試試看！妳看門變這樣子！」

艾瑞絲要把車開出地下室，卻慘撞到柱子。（圖／取材自Aries艾瑞絲Youtube）

車門的板金明顯凹陷、車門還打不開。（圖／取材自Aries艾瑞絲Youtube）

所幸艾瑞絲保乙式車險，可以申請保險，加上烤漆廠老闆表示，傷痕並不嚴重，可以透過鈑金的方式處理，才讓艾瑞絲鬆了一口氣，只是修車仍需一筆費用，讓艾瑞絲無奈說：「這是我的學費」，甚至還自嘲：「我駕照用雞腿換的」，最後見到愛車順利修復，艾瑞絲也放下心中大石，而有了這次的慘痛經驗，艾瑞絲就不敢再開車了，全都給助理開，艾瑞絲也直說：「我不會上路的，大家放心」。