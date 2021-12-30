住展雜誌統計，2021年截至12月25日為止，北台灣新成屋、預售屋推案量前十大行政區，出線的行政區清一色是擁有重劃區、並仰賴重劃區推案衝大推案量，包括過去被諷為「鬼城」的青埔、淡海、林口、新莊副都心等重劃區。推案量最大的新店，2021年推案量衝破7百億元，大部份案量集中在央北重劃區；新店2021年光是百億級建案就有3個，央北重劃開發初期，新建案成交均價只不過50萬元／坪出頭，經過短短四年，現在已漲至60萬元／坪～70萬元／坪，漲幅約3成。

住展雜誌研發長何世昌表示，在多頭發威之下，重劃區因建地供給充足、整齊的街廓與良好的環境質感，以及較好的發展遠景，持續吸引輕移民前進購屋；在買氣湧現之下，建商把握機會積極推案，因此推案量全面爆發、且價量齊揚，重劃區「滿血復活」，從鬼城變成黃金城。

事實上，推案量前十大區域內的重劃區，2021年全都呈現推案量、成交價雙漲的榮景，以往被批評點燈率偏低的「鬼城」，如林口新市鎮、新莊副都心與頭前、淡海新市鎮等地，如今都因捷運兌現、生活機能逐漸完善，以及大型商場進駐等利多因素，人口成長強勁，從鬼城翻身成為黃金城，建商也全面恢復推案信心。

何世昌分析，新重劃區在大型交屋潮後，由於屋主通常不會立刻搬入新家，因此交屋潮後的點燈率低是一個正常現象；而大型交屋潮往往會在重劃區發展初期時出現，「人口入住率低、什麼都沒有」是重劃區發展必經過程，而此時房價最便宜，但等到「什麼都有了之後，房價就貴了」。但家中若有學齡兒童的購屋家庭，應注意未來就學問題，因為有些重劃區還沒來得及蓋學校，有的重劃區內學校是年年額滿，如淡海、竹北等地，擠不進的學齡兒童必須跨學區就讀，家長買房前要先作規劃。