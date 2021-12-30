中國大陸西安因疫情升溫自23日起封城，近日因疫情未獲控制而擴大管控力道，封測廠力成(6239)西安廠營運因此遭受衝擊。對此，公司發布公告表示，西安廠已做出相關因應，雖然稼動率降至約4～5成，但對整體營收及獲利影響有限。

力成股價近期於95.3～99.9元區間盤整，受西安廠稼動率下滑利空影響，今（30）日開低下跌1.82％至97.3元，截至午盤仍維持逾1％跌幅，在封測族群中表現偏弱。三大法人本周迄今小幅調節賣超106張。

力成與美光2014年12月簽訂合作合約，於美光西安測試及記憶體模組廠旁新建先進封裝廠，於2015年底完工、2016年3月底開幕量產，提供窗型柵式陣列封裝（wBGA）服務，為力成標準型DRAM封裝產能主要基地。

力成2015年設立子公司力成西安，據財報揭露，力成西安2020年營收51.1億元、年增0.32％，稅後淨利4.68億元、年減12.12％，對力成整體營收及獲利貢獻各6.71％、5.73％。2021年前三季稅後淨利4.06億元、年增達19.43％，對力成整體獲利貢獻約4.78％。

力成說明，西安封城初期對力成西安12月營收影響不大，目前因部分員工未能到班，稼動率維持約在4～5成。不過，此狀況對力成的合併營收及獲利影響有限，實際影響程度仍需視後續疫情發展及西安市政府解除管制日期而定。

力成表示，西安廠已調整生產排程，並通知客戶依實際產能調整出貨時間，同時先行安排已到班員工入住旅館，並專車接送員工上下班，後續將持續密切注意當地疫情。據了解，由於西安廠營運採取成本加成模式計價方式，稼動率下滑對整體營收及獲利影響有限。