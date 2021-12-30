蘋果決定與英特爾分道揚鑣時一度引發投資人的質疑，但這家消費電子巨頭過去一年來的表現證明它做了一個非常正確的選擇。

因為這個轉變，設計逐漸老化、越來越了無新意的Mac電腦才能徹底重生。與英特爾分手後，蘋果推出了讓人更感興趣的電腦，再加上持續存在的大流行病迫使人們在家上班上學，使Mac電腦業務一飛沖天。

但這並非是一開始就被看好的事，當蘋果在2020年宣布與英特爾分手時，許多人質疑蘋果為其筆電和桌機自行設計生產的處理器到底效能如何，畢竟過去15年來，蘋果賣的都是採用英特爾處理器的電腦。

不過，這些疑慮很快就平息了。

蘋果搭載其第一款M1晶片的MacBook Air筆電在2020年上市，事實證明此款處理器比英特爾晶片更強大，同時也能延長電池續航力，還不必內建風扇，使新款的MacBook Air筆電更加安靜。M1晶片果然在推出後一鳴驚人。

2021年4月在蘋果發布第二財季（截至3月底）業績後，執行長庫克在法說會上表示，M1晶片帶動Mac事業營收大幅成長70.1%，達到91億美元。

到了第三財季（截至6月底），Mac事業營收持續成長，較前一年同期增長16%。蘋果在該季推出全新的iMac桌上型電腦，這款一體成型的電腦提供重新設計的超薄金屬機身，比先前採用英特爾晶片的機型更加纖薄，同時在網路攝影機、揚聲器和顯示器方面都做了相當大的升級。

雖然到了第四財季（截至9月25日），Mac事業營收僅微幅成長1.6%，但這並不讓人意外，因為和其他所有製造商一樣，隨著疫情趨緩、各國經濟活動解封，蘋果的電腦業務也從疫情引爆的銷售熱潮中降溫，此外，全球供應鏈瓶頸也帶來衝擊。

此外，蘋果第四財季營收並未納入今年最引發關注的新電腦。蘋果10月推出的14寸MacBook Pro筆電，證明即使是最挑剔的客戶，蘋果自家的處理器也能滿足其高標準的需求。此款新筆電採用蘋果最新的M1 Pro和M1 Max處理器。蘋果推出的新電腦到底賣得好不好，當該公司在明年1月發布第一財季業績時就能見分曉。