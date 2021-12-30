長榮海運今年豪氣撒出40個月年終，羡煞各界，且年終獎金今天一早入帳，讓許多員工開心到以為在作夢。長榮高層透露，發40個月年終背後有兩大考量，這筆錢雖然看起來很多，但過去10年海運業慘淡，這兩年總算熬出頭，等於還員工公道，同時某種程度也是希望拉高攬才誘因，留住人才。

事實上，在長榮海運總裁張榮發的年代，海運雖然也曾大賺錢，但內部都有「不要那麼張揚」、「一次發太多錢很難留住員工」的潛規則，也因此此次做出發出40個月年終獎金的決定，內部就有過激辯。

長榮主管表示，一次發40個月雖然看起來很多，但過去10年海運不好，年終甚至領的比長榮航空少，相較於金融業每年都固定發4個月以上，大家苦了10年，這兩年也算熬出頭了，等於還員工個公道。

長榮主管認為，海運業過往10年不好，年終也很慘淡，不少員工看金融業、科技業穩定，紛紛跳槽，如今長榮有能力一次給出40個月年終，證明條件不差，某種程度也是希望拉高攬才誘因，留住人才。