別以為豆類是綠色的就屬於蔬菜。痔瘡手術醫師鍾雲霓表示，收治的便秘病患明明有吃蔬菜，但仍舊有排便問題，一問之下才知道，對方所謂的蔬菜竟是綠豆和毛豆等，對此她解釋，豆類其實分為3種，病患吃的都不算蔬菜。

痔瘡手術醫師鍾雲霓在臉書粉專提到，先前一名病患找她看診，指自己平時都有吃蔬菜，但依舊有便秘困擾，進一步詢問得知，她吃的其實是毛豆、綠豆等，讓醫師哭笑不得，「剛剛說的那些豆，看起來是綠綠的啦！但，通通不是菜耶」。

鍾雲霓醫師解釋，同樣叫「豆」但成份大不同，豆類大致分為蔬菜豆、蛋白質豆及澱粉豆，蔬菜豆低熱量、高纖維且助通便，例如豌豆莢、四季豆、菜豆、扁豆，而蛋白質豆營養價值宛如肉類，50公克的新鮮豆含7公克蛋白質，相當於30公克的肉，還有多種維生素，但熱量相對較高，例如黃豆、黑豆、毛豆、鷹嘴豆。

澱粉豆在營養素分類中，跟白米放在同一類，20公克澱粉豆含15公克碳水化合物，比同重的白米多出3倍蛋白質、30倍膳食纖維及鉀、鈣、鎂、鐵，熱量和白米飯差不多，若是吃了1碗白飯，再喝1碗紅豆湯，就等於吃進2碗飯，澱粉豆代表有豌豆仁、紅豆、綠豆、皇帝豆、花豆以及蠶豆，此外，豌豆帶莢時屬於蔬菜，富含纖維質，但內部的豌豆仁則是澱粉，一點菜的成份都沒有。