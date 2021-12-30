2021 年12月台灣製造業採購經理人指數(Taiwan Manufacturing PMI) 微跌0.2個百分點至59.3，仍維持連續18個月呈現擴張的趨勢之上。

2021 年12月未季調的台灣非製造業經理人指數(Taiwan NMI)為58.6，由11月出現創編以來最快擴張速度(62.3)，回跌3.7個百分點，亦維持連續第6個月呈現擴張。

上述兩項領先景氣調查結果，12月部份提前在30日公布，不等到2022年1月才揭曉。中經院連帶在〈2022 短鏈、漲價與轉型下台灣產業展望〉 —台灣採購經理人營運展望研討會上公布。

台灣PMI、NMI調研團隊中華經濟研究院30日表示，反映內需景氣的NMI，11月衝上史上最高位是有雙11、百貨週年慶、五倍券湧出所帶動，「這些年度旺季活動，12月結束了啊」，接下來內需將進入農曆年節傳統旺季，也不必看淡後續的內需景氣。

舉例看，在12月台灣NMIl，非製造業「未來六個月展望」指數續揚 0.9 個百分點至 64.6，為 2021 年 5 月以來最快擴張速度。八大產業全數回報未來六個月展望呈現擴張，住宿餐飲業(75.0)、營造暨不動產業(73.1)、教育暨專業科學業(71.2)，是前三大看旺景氣的內需產業。

中經院指出，八大產業 NMI 皆呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業(73.8)、金融保險業(60.3)、營造暨不動產業(59.6)、教育暨專業科學業(58.3)、運輸倉儲業(57.3)、批發業(56.1)、資訊暨通訊傳播業(50.7)與零售業(50.3)。