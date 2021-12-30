長榮海運今年狂發40個月年終獎金，讓不少人相當羨慕，有員工眷屬則在網路上透露親友工作的辛酸內幕，直說，「家人在長榮海運操得要死，領這年終剛好而已」，引起網友們熱烈討論，許多人感嘆，「領這麼多，背後一定有很辛苦的地方」、「不要只羨慕別人，外面的人看不到辛苦。」

中國時報報導，長榮海運40個月年終，讓員工欣喜落狂，有在長榮工作至少10年的小主管夫妻一次進帳超過500萬的年終獎金。此外，網路上也瘋傳一般專員都能領到至少150萬年終獎金的截圖，讓長榮狂發高額年終獎金的消息更有可信度。

不過有自稱員工眷屬的網友在臉書上的新聞連結留言表示，「我家人在長榮海運操得要死，領這年終剛好而已」，感嘆公司賺大錢的背後是員工的辛苦付出。長榮海運前3季稅後盈餘已達1582.79億元，且第4季運價毫無回頭跡象，全年要賺破2000億元不成問題，先前曾傳出長榮會發10個月或20個月，沒想到今確認將發高達40個月的年終。

網友紛紛留言，「羨慕，但背後一定很辛苦」、，「不要只羨慕別人，外面的人看不到辛苦」、「我沒有從事過船運的工作，但是能夠發到40個月年終，肯定是有他常人無法想像的辛苦之處，羨慕也佩服」、「希望全台老闆比照辦理，不要讓大家失望」、「雖然40個月可能是最高等級，但感覺一般都有30個月以上，太強」、「全台老闆都應該跟進。」