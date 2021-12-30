新北市樹林國小今辦理學校創辦人王作霖秀才逝世100周年紀念活動，為了紀念地方文史，校方召集教師編撰「王作霖傳略」及「兒童故事繪本」，並在校園打造「海山首學文史紀念牆」，緬懷王作霖設校興學的精神。（樹林國小提供）

新北市樹林國小今辦理學校創辦人王作霖秀才逝世100周年紀念活動，為了紀念地方文史，校方召集教師編撰「王作霖傳略」及「兒童故事繪本」，並在校園打造「海山首學文史紀念牆」，緬懷王作霖設校興學的精神。

樹林國小建校至今已123年，1879年（清光緒5年）王作霖創立仰山齋(書房)，當時成為樹林地方教育核心，1895年台灣割予日本後，王作霖、黃純青、陳和盛等人便向日本當局申請成立「國語傳習所樹林分教場」，同年10月成為「樹林公學校」，也是當時海山地區（中和、永和、板橋、土城、三峽、鶯歌、樹林等地）最早設立的新式學校。

校方為了紀念王作霖設校精神，今邀請地方人士和王作霖孫媳婦陳麗玉、外曾孫女黃玲玉到場參與紀念儀式，並揭開海山首學文史紀念牆。校長陳玄謀表示，原本想結合今年教師節辦理活動，但因疫情延後至今，該面紀念藝術牆融合文史與美學意象，呈現學校100多年辦學精神、特色。

除了設置紀念牆面，校方邀請文史專家李孟勳等人多方蒐集文獻史料、訪談王作霖後人，出版了王作霖生平傳略專書「海山首學~王作霖秀才逝世一百週年紀念集」，另外也編輯兒童故事繪本「樹林裡的秘密II~王作霖先生傳」，繪本圖稿都有經考據，完整呈現時空生活脈絡，希望讓學生能以閱讀方式，了解先人篳路藍縷推廣教育的艱辛。

教育局長張明文表示，新北市長期推動地方文史，為地方、學校發展留下珍貴紀錄，今年29個行政區域已完成16本文史生態系列專書，讓親師生能深入探索各區特色。樹林國小團隊為地方百年歷史與文化進行完整蒐集與保存，期許在地學子都能認識在地特色，關懷鄉土的永續發展與經營。