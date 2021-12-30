《立場新聞》29日停止營運，其英國分公司主任楊天帥今（30）日於臉書發文，指由於《立場新聞》已停止運作，《立場新聞》英國分公司也同步停止一切業務。

楊天帥於臉書發文：「由於《立場新聞》已停止運作，立場新聞英國分社（下稱「英國分社」）也同步停止一切業務。英國分社曾經提供之內容，包括網站報導及社交媒體帖文，已全部移除。本人亦正式辭去英國分社主任一職，即日生效。英國分社在英國註冊之公司，亦將在善後工作結束後立即解散」。

《立場新聞》英國分公司主任楊天帥發文宣布，《立場新聞》英國分公司停止營運。（取自楊天帥臉書）

他續指，《立場新聞》前身為《主場新聞》，於 2014 年 12 月成立、以不牟利原則營運，立足香港主場，《立場》編採方針獨立自主，致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值，至2021年12月29日停運。

楊天帥在最後寫下：「英國分社於2021年2月下旬開始運作，原意是透過駐英記者，記錄 BN(O) 簽證開放申請後移英港人的生活與聲音；並因應英國與香港的時差，支援香港立場新聞的深宵運作。感謝讀者一直支持」。