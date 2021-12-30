汽機車違停層出不窮，一名男網友表示，早上要開門做生意時，一台保時捷將他放在店門口的「請勿停車」立牌移開後，直接停在店門口就離去，他只好調閱監視器找車主，並請對方移車，沒想到車主竟大聲嗆「我問你要開店了嗎？」態度惡劣令他傻眼，「沒錢找停車位就不要開車，窮鬼」，貼文曝光，網友都認為原PO太客氣，應直接檢舉讓車主吃罰單。

原PO今（30）日於臉書社團《爆怨公社》指出，早上要開店時，看到一台保時捷停放在他的店門前，本來放置的「請勿停車」立牌則被硬生生地移到旁邊，由於車主也沒有留下聯絡電話，讓他沒辦法做生意，「就是有這種人，不留電話」，他只好調閱店門口的監視器，依照車主特徵找人。

本來放置的「請勿停車」立牌則被硬生生地移到旁邊。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO找到車主後，就提出移車要求，沒想到對方竟然厚臉皮說「我問你要開店了嗎？」態度惡劣令他傻眼，「要不是你女友在場，我一定把你罵死，沒錢找停車位就不要開車，窮鬼」。

圖文曝光，網友也罵翻，「直接叫拖吊車，紅線、轉彎處及人行通道都違規」、「直接請警察到現場處理」、「開名車沒錢繳停車費，因為還在貸款」、「轉角不能停車，就看他停多久就檢舉幾張」、「幹嘛幫他遮車牌」。