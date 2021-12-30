台北市北投分局彭姓交通員警4年前任職大安分局期間獲報處理交通事故，傷者廖姓女子因車禍昏迷送醫急救，但彭男竟偽造她的簽名製造事故談話紀錄，刑事部分他被依偽造文書罪判刑1年4月，緩刑3年，行政究責部分，懲戒法院將彭判決降1級改敘。

彭任大安分局交通分隊服務期間，在2017年6月20日處理交通事故案件，明知廖女當下因昏迷而無法接受詢問，卻在其職務上所製作之道路交通事故談話紀錄表上，虛偽填載該民眾「完全不清楚」之答覆，且於該談話紀錄表及道路交通事故現場圖上偽造她的署名。

檢方起訴後，法院依行使公務員登載不實文書罪將彭男判刑1年4月，緩刑3年，向公庫支付5萬元定讞。

行政究責部分，台北市政府移送後，懲戒法院第一審認為，彭男除觸犯刑罰法律外，並有違《公務員服務法》公務員應誠實，不得利用職務上之機會加損害於人的規定，判降1級改敘。可上訴。