檢方今天解剖葉姓死者，家屬到場但不願受訪。（曹婷婷攝）

台南科學園區昨天發生離奇命案，葉姓死者今天上午已解剖完畢，解剖後初步發現背部有7處刀傷，胸部肋骨部位有1處刀傷，其中，背部2處、胸部1處深及肺臟，造成死者氣血胸，但檢方判定刀傷非致死原因，初判是焚燒之燒灼傷所致，正式死因尚待鑑定。

在南科群創公司當作業員的30歲男子洪振凱，不滿37歲葉姓同事追走他的前女友，洪男昨天清晨在路上堵葉男，雙方爆發衝突，洪嫌持刀刺殺葉男後，騎葉的機車載昏死的葉男離去，到附近停車場時擦撞燈桿，竟點燃機車汽油縱火，將葉燒成焦屍。

洪嫌3小時後落網，坦承持凶刀剌向死者葉男，但供稱只刺殺身體正面、背部各1刀，隨後騎被害人機車將其載離案發現場至迎曦湖停車場，再以汽油放火焚燒被害人後逃離現場，但辯稱「拿刀只是要嚇他」，台南地院昨晚將洪嫌裁定羈押禁見。

今天上午解剖葉男釐清死因，初步發現背部有7處刀傷，胸部肋骨部位有1處刀傷，其中背部二處、胸部一處深及肺臟，造成死者有氣血胸之傷害，手段殘忍，但刀傷非致死原因，目前初判死因是焚燒的燒灼傷所致。葉男父母今天現身殯儀館，但兩老對於兒子悲劇，不願受訪，全程低頭不語，離開時還刻意以外套罩頭，神情相當悲傷。