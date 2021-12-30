韓棟在《與君歌》中飾演成毅的王叔，看似與世無爭，卻想盡辦法幫姪子掃除障礙與成毅的叔侄情深讓觀眾羨慕；但觀眾真正認識韓棟的應該是《步步驚心》中的九爺一角，為了皇位處心積慮，雖然利用玉檀，卻有說不清的情分。演過多部膾炙人口的經典角色，韓棟坦言拍攝《塞上風雲記》的期間，為了演繹年齡需跨度50年而感到壓力，一度對自己失去信心，努力揣摩人物性格，不斷向導演請教。

韓棟接戲的原則是：「角色不能類似，我不願讓自己待在舒適區，不想給自己定型，我願意去挑戰，也許會失敗，不被接受，但這都是我。」尤其現在很多演員找到屬於自己的戲路後，就不會變動，韓棟卻開始深耕演技，拓寬戲路，他不諱言會收看自己演出的電視劇，只要發現不足，立刻檢討並想著下次要怎麼演會更好。

韓棟在劇中演出從年輕時無所畏懼，到中年隱忍成熟，再到老年的看盡人生百態的沉著。（圖／龍華電視提供）

在《塞上風雲記》裡，韓棟飾演張家口巨富的五少爺呂俊傑，是個不學無術、揮金如土的紈褲子弟，因慘遭家逢巨變，父兄被害、囹圄之災等事故，開始他的人生歷練，從年輕時無所畏懼，到中年隱忍成熟，再到老年的看盡人生百態的沉著，不同人生階段該有的眼神、動作、心態經過韓棟的詮釋，讓看劇的觀眾跟著角色一起感受這50年的心路歷程。

《塞上風雲記》由《鐵齒銅牙紀曉嵐》的編劇馬軍驤，以及因電影《狄仁傑之四大天王》提名金馬獎最佳動作設計的林峰擔任導演，以清末民初的儒商興衰為故事基底，展現家國情懷、男兒志向、商賈文化、傳統女性如何掙開枷鎖等劇情，包含了商戰、宅鬥、愛恨情仇等情感細膩又極具故事張力的情節，希望觀眾們可以從劇情中感受到積極奮鬥、保持善良等正面價值觀。

《塞上風雲記》將於2022年1月3日起，龍華戲劇台MOD352頻道，平日晚上六點播出。全台首播。