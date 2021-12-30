大陸觀察者網30日報導，滴滴出行當地時間29日在美股披露上市後的首分財報。與市場預期相符，在旗下多款APP因違規被下架後，滴滴的營收和平台總單量均出現下滑。更為觸目驚心的是，滴滴第三季淨虧損超過300億元人民幣（下同，約合新台幣1305億元），幾乎是2020年全年淨虧損的3倍。在財務資料之外，滴滴還披露了兩個備受關注的資訊：一是阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇辭任該公司董事會董事一職；二是董事會支持滴滴從紐交所退市，已批准該公司進行相關工作，董事會也授權滴滴啟動在香港主機板上市的準備工作。

受多重消息影響，滴滴出行美股當天收跌8.18％，總市值為238.27億美元。按6月上市時的14美元／股發行價來算，滴滴出行股價整體跌幅達64.7％，市值蒸發約2800億元。

當地時間12月29日，滴滴在美股同時披露了截至2021年6月30日未經審計的第二季業績以及截至2021年9月30日未經審計的第三季業績。

財報顯示，2021年第三季，滴滴營收為427億元，環比下降11.48％；2021年第二季，滴滴營收為482億元，第一季營收為422億元。

在利潤表現方面，今年第一季扭虧的滴滴（淨利潤54.83億），在第二、三季再次出現大幅虧損。其中，第二季淨虧損242.71億；第三季淨虧損303.75億；第二季歸屬於普通股股東的淨虧損為244億元，第三季歸屬於普通股股東的淨虧損為306億元。

對比來看，2020年全年，滴滴的淨虧損「僅為」106.8億。

在非通用會計準則口徑下，滴滴第三季調整息稅攤銷前利潤為虧損75億元人民幣，去年同期虧損僅為0.17億元。

財報披露，滴滴第三季巨額虧損的主要原因之一，是受到對橙心投資的公允價值變動影響，該公司在第三季確認了208億元淨投資虧損。近期，滴滴的社區團購業務橙心優選出現了收縮，最近橙心優選APP在滴滴出行頁面還出現了下架。

另外第三季多款APP因違規被監管下架，也不可避免對滴滴業務造成影響。

目前，滴滴收入由三部分構成，中國出行業務（中國網約車、計程車、代駕和順風車等業務）、國際業務（國際出行和外賣等業務）和其他業務（共用單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務）。其中，中國出行業務占總營收的比重超過90％。

今年7月初，由於「滴滴出行」APP存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，國家網信辦依據網路安全法相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」APP，隨後「滴滴企業版」等25款APP也被下架。

財報顯示，滴滴第二季 482億元的總收入中，中國出行業務的總收入為448億元，國際業務和其他業務的收入分別為8億元和26億元。第三季，滴滴出行的中國業務收入為390億元，環比下降12.94％。而其國際業務收入和其他業務收入分別為10億元和28億元，均小幅增長。

其中第三季，滴滴中國出行業務虧損0.29億元人民幣。而在2019年、2020年、2021年前兩季，滴滴中國出行業務在非通用會計準則口徑下調整息稅攤銷前利潤都是正的。

從交易資料來看，第二季和第三季滴滴核心平台總交易額分別為733億元、687億元。其中，第二季國內出行業務的總交易額為646億元，第三季為584億元，環比下降9.6％。而滴滴出行的國際交易額有所增長，第二季和第三季的總交易額分別為87億元、103億元，第三季環比增長18.4％。

就單量規模來看，2021年第二季度和第三季，滴滴核心平台總單量規模分別為30.04億單、28.55億單；其中二、三季國內出行的總單量規模分別為25.7億單和23.56億單，環比下降8.3％；而國際業務的總單量規模為4.34億單和4.99億單，環比增長15％。