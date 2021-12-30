基隆今年2月爆出4名員警張晉維、黃民欣、周聖倫、蘇昱端，假藉辦案A走120萬元贓款，更衍伸出3起毒品黑吃黑案件，張判最重5年6月、蘇則無罪。審判長劉桂金表示，全案警方未能及時保存證據、報請檢方偵查，具違反偵查程序情形，導致法院浪費大量司法資源釐清真相。

張晉維、黃民欣涉嫌與車手掛勾，私吞100多萬元贓款，賴姓上游今年2月驚覺有詐，相約張、黃談判，雙方爆發肢體衝突，不法情事東窗事發。基隆市警察局第一時間擴大清查，前警員周聖倫、蘇昱端發現不對勁，立即向時任南榮所長譚龍翔告知另有毒品黑吃黑案件，遂由檢警介入調查。

判決指出，張晉維任職時，因偵查績效壓力，找來友人余孟修共同謀議毒品、金融黑吃黑，並與周聖倫、黃民欣假裝辦案緝毒，再調包毒品手法運作，前後分別A走75公克K他命、115公克K他命及250公克大麻。張、周、黃平分獲12萬6000元、3萬元、6萬5000元贓款；蘇員則參與過一次，獲5000元。

法院審理時，張、周皆主張自首，今天上午宣判，審判長劉桂金表示，案件最大爭點在於自首，因嚴重影響減刑利益，但全案在第一時間偵辦時，並未查扣4名員警手機，導致許多資訊被刪除，且大部分無法鑑識還原，另外，周、蘇製作自首筆錄時，警方未即時陳請檢察官指揮偵查，具違反偵查程序情形，導致爭點陷入不明。

法院為查明真相，重新大動作調查，傳喚44名員警，連時任基隆市警察局長、現任警政委員林炎田也包括在內。劉桂金說，許多到場證人證詞復有相互矛盾、反覆，耗費大量司法資源釐清事實，最終張、周才不再主張自首，並依調查證據結果審判。

劉桂金指出，張、周、黃犯罪後自首，自動繳交全部所得財物，並供出共犯等，依貪汙治罪條例第8條規定，得減輕2分之1或3分2刑責，甚至免刑。另外，蘇員雖在車上目睹毒品調包，客觀上難認定在案件中有行為分擔，且據檢方證據尚難證明有犯意聯絡，諭知無罪。

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