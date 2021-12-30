2022年元旦起多項新制上路，涵蓋財經、交通、食安、醫藥層面，包括基本工資調漲、健保藥品價格調整，攸關民眾荷包及權益，《中時新聞網》整理元旦新制9大重點，迅速掌握新政策帶來的影響。

一、4類人24場所工作者須完整接種2劑疫苗

指揮中心公布包括醫護、警消人員、教職員工等第1、2、3、7類人，以及24類場域工作者應完整接種兩劑疫苗且滿14天才可上工。經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明或個人因素無法施打者，須每週1次自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性，始得提供服務。

二、基本薪資調漲、值日夜班加班費

基本工資從2萬4000元調漲至2萬5250元，時薪由160元調漲至168元，勞工保險投保薪資分級表及勞工退休金月提繳分級表也將調整。

勞工從事值日（夜）工作，一律認屬工作時間，超過正常工作時間的部分，應計入延長工時時數並給付加班費。

三、勞保請領年齡、職災保費調整

勞保老年年金請領年齡調整：勞保老年年金請領年齡從62歲提高1歲，須年滿63歲才可請領。

勞保職災保險費率調整：行業別災害平均費率由現行0.14%調降為0.13%，上、下班災害費率則維持0.07%，合計修正後職業災害保險費率平均為0.2%。

四、調整軍公教人員調薪4%

軍公教調薪本俸、專業加給、主管職務加給三項均調足4%，調薪對象包含：軍職人員、公教人員、技工工友及約聘僱人員。此外中央與地方以業務費進用的20萬臨時人員也一併調薪4%。

國防部調整教召制度，從原本的1訓5到7天，改為1次14天。（圖／國防部提供）

五、國軍教召制度調整

國防部調整教召制度，從原本的2年1次、1訓5到7天，改為1年1訓、1次14天，且優先選擇8年內退伍者，第一周著重「射擊訓練」，第二周則以「戰鬥教練」為重點，另規劃三項「優待條例」。

六、大量小額發票不予給獎

財政部修正統一發票給獎辦法，增訂大量小額消費洗發票「符合4大要件」將不給發票獎金，已領取者也會遭到追回獎金。4大要件為：一、無正當理由；二、取得當期大量統一發票；三、統一發票金額微小；四、當期中獎達到一定的張數。

七、洗選蛋須噴印溯源

元旦起供應校園食材、國軍副食、超商、超市、量販店、大賣場及網購通路販售之洗選鮮蛋，需要在「台灣雞蛋噴印溯源管理系統」登錄，並於蛋殼上噴印洗選廠及來源畜牧場溯源編碼、包裝日期及生產方式代號。

2022元旦起，洗選蛋須噴印溯源。（農委會提供／林良齊台北傳真）

八、6645款藥品價格調整

健保署元旦起調整6645款藥品價格，以治療三高的心臟血管用藥降8%最多，其中6,564款為調降，整體降幅4.1％，估年省74億元，將用於新藥給付。

九、國道散落物取消30分鐘內免費、調整收費

高公局修訂「國道散落物處理收費要點」，元旦起取消散落物處理時間未達30分鐘免收費規定，每個車道每半小時收3000元，不到半小時也以半小時計，若掉落物占了2個車道就乘以2，以此類推。