台灣生技產業促進協會、資誠（PwC Taiwan）與工業技術研究院等29日合作舉辦生醫微論壇「打造亞太生醫CDMO生態圈」，邀請國際藥廠、台灣業者與產業專家共同探討全球生醫受託開發製造（CDMO）的產業發展趨勢。

因應疫情疫情帶動全球生技醫藥產品市場需求成長，台灣生技產業促進協會理事長暨工研院生醫所所長林啟萬致詞時指出，如今產能供不應求下，全球CDMO市場2030年上看324億美元。他認為，台灣具備優異的生醫技術能量，應搶先布局創新生醫產品市場，建立全球防疫優勢，接軌新冠時代商機。

台康生技總經理劉理成指出，台灣過去半導體製造的成功經驗，為發展CDMO建立了強大的根基。然而和半導體產業不同的是，醫藥產品的組成結構更為多變，以生物製劑而言，在每個生產規模放大過程中維持品質的穩定是一大挑戰。CDMO廠的專業在於不同階段與原廠溝通調整配方，進而測試出最適合的劑型。疫情期間各大藥廠採用核酸、基因與細胞治療、免疫療法等幫助抵抗新冠病毒，刺激臨床發展，更帶動相關CDMO代工需求的崛起。

美國Adtech Pharma副總裁張平武指出，新藥開發花費大量經費與時間，藥廠為加速產品上市，從臨床前少樣生產、人體試驗所需藥物、以及商業化量產都能外包給CDMO公司，將資源投注在創新研發和專利取得，未來。成功的CDMO公司幫助政府與公衛機關守護人民健康，以印度Cipla藥廠為例，成功取得治療HIV病毒的技術，以控制當地的愛滋病疫情。於COVID-19疫情期間，Cipla致力於引進Moderna疫苗，並與原廠合作建立印度當地的疫苗生產線。

祥翊製藥總經理吳永連指出，台灣生醫業者的商品化轉譯能力已相當成熟，需進一步思考如何為客戶創造價值。以祥翊自主的調膠技術為例，可產出高技術門檻、高毛利的軟膠囊藥物，讓新藥公司劑型選擇更多樣化。他強調，全球對高品質藥物需求提升且相關法規愈趨嚴格，台灣早已接軌國際PIC/S GMP標準，具備競爭利基。期待政府友善產業政策支持下，幫助業者在台灣深耕核心研發生產能量，幫助產品推向海外市場，在國際間取得優勢。

資誠生醫產業負責人林玉寬指出，台灣已具備藥品研發、製造、銷售產業鏈。於2021年12月21日甫經立法院三讀通過「生技醫藥產業發展條例」修正案擴大獎勵受託開發製造生產CDMO業者，得享有生技醫藥產品生產製造之全新機械、設備或系統支出得抵減營利事業所得稅。除了生產新藥（含新劑型）和高風險醫療器材，更確立再生醫療、精準醫療，新增數位醫療及其他策略生技醫藥產品，豐富台灣生醫產業的多元深度和創新性，更引導產業布局預防與照護領域。

因全球標竿CDMO業者已投入環境、社會與治理議題ESG布局，林玉寬強調，美國CDMO大廠Catalent旗下工廠已全面導入風電與太陽能，集團97％電力已使用再生能源，台灣業者應加緊腳步，重視連續式生產與綠色製造強化ESG能量，建立永續責任生產模式，打造具備台灣優勢的亞太生醫CDMO生態圈。