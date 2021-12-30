路透30日報導，世界上最大的記憶體晶片製造商韓國三星電子和美國美光科技先後發出警告，指出大陸官方為控制西安新冠疫情而封城，可能會影響他們在該地區的晶片製造基地。

美光於當地時間29日表示，封鎖可能導致其廣泛用於資料中心的DRAM記憶體晶片的供應延遲。該公司表示，西安本月早些時候實施的嚴格防疫限制措施可能越來越難以緩解，已經導致其生產基地的人力變得較為稀少。

美光表示，該公司正在利用其全球供應鏈，包括向分包商夥伴說明情況，盡量滿足其客戶對這些DRAM產品的需求。美光表示，預計這些努力將能夠滿足大部分客戶的需求，但近期可能會有一些延遲。美光補充說，正在努力將病毒傳播的風險降到最低，並採取了包括物理距離和現場測試在內的措施，並鼓勵員工接種疫苗。

三星電子29日也表示，將暫時調整其在西安的NAND快閃記憶體晶片製造廠的運營，這些晶片用於資料中心、智慧手機和其他科技裝置的資料存儲。

大陸從12月23日開始對西安市內以及離市旅行實施嚴格限制。

據分析機構TrendForce稱，三星在西安有兩條生產線製造先進的NAND快閃記憶體產品，占其NAND快閃記憶體總產能的42.5％，占全球總體產能的15.3％。

報導引述首爾的分析師表示，三星西安NAND工廠生產的晶片主要發貨到大陸市場，向海外市場的出貨量有限，對該工廠生產的晶片的一些最大需求是來自大陸的伺服器公司。

三星在10月底的財報電話會議上表示，進入7～9月的季度時，其NAND晶片庫存較低，並打算在該季度將庫存水準恢復正常。預計該公司將在2022年1月份公佈10～12月的業績。