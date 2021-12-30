被視為中共智囊的香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院長鄭永年指出，日本的外交政策已「躺平」，日本放棄自身獨立的外交政策，完全依附於美國，尤其是在台灣主權問題上，這對中國非常不利。

鄭永年接受新京報專訪時談及中日關係。他認為，日本的外交政策是不管誰當首相，雖然會有一些小變化，但總體上說日本的外交政策是「躺平」了，他不認為換一個首相就改變中日關係大局。

鄭永年說，現在的日本對中國更多扮演的是不利角色。日本放棄追求它自己比較獨立的外交政策，完全依附於美國，尤其是在台灣主權問題上，這對中國非常不利。如果日本想在外交上有所作為，對中國會有影響，對美國也會有影響，但對中國有利的可能性更大。

在論及中美關係時，他強調，拜登政府進一步開啟世界兩極化的進程。美國總統拜登一上台就用意識形態來給中美劃界，這導致世界在往兩極化方向運動。

鄭永年表示，中國要保持理性，今天的中美關係不是美國說了算，不是美國說要跟中國冷戰，中國就會跟美國進行冷戰。理性非常重要，不要被美國的節奏帶著走。