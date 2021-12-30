新浪微博社區管理官方微博「微博管理員」今（30日）發布微博社區公告，強調要以包容寬厚的心態去看待他人提出的不同觀點。（圖取自「微博管理員」截圖）

大陸食品廠商「三隻松鼠」2019年廣告海報中的模特兒瞇瞇眼妝容，近日被大陸網民翻舊帳質疑「辱華」，新浪微博社區管理官方微博「微博管理員」今（30日）發布微博社區公告，稱微博稱近期發現，在一些熱門社會議題的討論中，大部分網友都是正常發表觀點、客觀闡述自己的看法和立場。但也有極少數人借題發揮，泛化矛盾，製造對立。並點名「瞇瞇眼」事件，在此事件中，部分網友到他人微博下惡意評論，進行人身攻擊，侵犯了他人名譽權，破壞了社區良好的討論氛圍，對這種尋釁滋事的行為，微博給予嚴肅處置。

新浪微博社區管理官方微博「微博管理員」發布微博社區公告：「對當下熱門話題展開討論、表達觀點、相互交流，不斷尋求社會共識，是微博社區生態的鮮明特色。微博始終倡導，發表意見要理性客觀、文明友善，更多用專業的知識，權威的例證和真誠的態度去說服別人。同時，也要以包容寬厚的心態去看待他人提出的不同觀點。『有理不在聲高』，切不可一言不合就大動干戈，惡語相向；更不能傳播極端言論，惡意『扣帽子、打標籤』，意圖引戰對立」。

微博續指，近期發現，在一些熱門社會議題的討論中，大部分網友都是正常發表觀點，客觀闡述自己的看法和立場。但也有極少數人借題發揮，泛化矛盾，製造對立。比如在「瞇瞇眼」事件中，部分網友到他人微博下惡意評論，進行人身攻擊，侵犯了他人名譽權，破壞了社區良好的討論氛圍。對這種尋釁滋事的行為，站方給予嚴肅處置。

微博更直接公佈惡意攻擊人士帳號，指依照《微博社區公約》的相關規定，站方對惡意攻擊與事件無關人士28個帳號做出刪除違規內容、扣除信用分及禁言7至30天的處置。同時，清理違規微博、評論，並持續開展排查處置。

微博在公告最後寫下：「真理越辯越明，但真理的討論需要一個好的環境。站方歡迎所有文明友善的網絡行為，珍惜廣大用戶每一次真誠美好的發言。我們願意與大家攜手共進，共同營造一個風清氣正的網路環境」。