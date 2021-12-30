高雄市政府為壽山動物園改建募款，向台電、中油、中鋼要了6000萬至8000萬不等經費，連日來引發熱議。國民黨高市議員陳麗娜今（30）日痛批，這就是市長陳其邁搶著做政績、打腫臉充胖子的結果，變成財政失控，最後淪為要向國營企業下手的地步。

陳麗娜提到，中油去年以來工安事故不斷、台電電廠操作許可握在市府手裡、中鋼除本業也是高捷公司的最大股東，這3家企業大筆捐錢給高市府，難道不會影響市府對他們的監督力道嗎？而中央及地方政府把國營企業當提款機難道沒有對價關係？誰得利，而又損及誰的利益呢？

陳麗娜質疑，中油去年以來林園廠、大林廠工安事故不斷，而汙染防治也一直做不好，這些都是外界希望高雄市政府強力查緝監督的重點工作，如今拿了中油的錢，監督力道不會減低了嗎？

陳麗娜指出，台電則是有興達廠燃煤機組除役、南部火力發電廠增加發電量、大林蒲燃煤機組等問題。在台電一再「進貢」、全力支持陳其邁的市政基礎建設之後，外界反對的興達廠燃煤機組「除役但備載」會不會就成真了？

陳麗娜還說，至於地方反對的南火廠增加發電量，是否也將順利通過？各界希望大林蒲超超臨界燃煤機組運轉15年後就除役、讓高雄成為無煤城市的夢想，是否也會落空？

陳麗娜也點名中鋼，除了鋼鐵本業之外，也是高捷的大股東，103年時高捷嚴重虧損，還得求救高雄市政府提前移轉捷運公司機電資產，由此可見彼此間也有高度的業務利益關係。

陳麗娜直批，陳其邁可能急著做政績，上任以來完全無視高雄市政府的財政能力，什麼都搶著做，什麼都敢花，像是煙火、晚會一場辦的一場大，高雄券也從2億無限制地擴充到8億以上，打腫臉充胖子的結果就是財政失控，最後淪為要向國營企業下手的地步，而這樣做的代價，恐降低監督力道，最後受害的還是全體市民。