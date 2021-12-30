明年的勞保紓困貸款從即日起至明年1月14日止受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息1.28％，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。以借款10萬元計，按目前利率前6個月每月需繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3389元，勞工可洽土地銀行各地分行或土地銀行入口網站申請辦理。

勞保局提醒，申貸資格包括生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者，但已申請老年給付、終身無工作能力失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，也不得申請。

勞保局提醒，基於防疫考量並為免民眾往來奔波及臨櫃排隊久候，請多加利用網路申請，點選進入土地銀行入口網站申辦，全程e化免臨櫃，可直接於線上完成申請、簽約及對保手續，既便捷又省時，例假日亦可使用。