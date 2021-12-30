勇士和金塊本週三(12/29)和週五(12/31)進行主客場互換的二連戰，週三之役由金塊以89:86的比數，讓聯盟目前戰績第一的勇士嚐到難得的輸球滋味，該場上半場結束勇士進攻當機，以36:60的比分大幅落後金塊，下半場勇士拿出該有的王者風範，祭出聯盟最頂尖的防守能力，讓金塊全隊兩節只得29分，可惜最後錯失關鍵追平的3分彈，週五上演雙方的第二戰，勇士是否有機會一雪前恥呢？

勇士當年浪花兄弟用無堅不摧的三分砲火肆虐全聯盟，並成功帶起大三分時代，如今在湯普森(Klay Thompson)因傷缺陣的情況下(最新消息指出湯普森約將於1月份出賽)，勇士改以防守重新站上聯盟頂峰，根據官網數據顯示，勇士每百回合失分(DEF RTG)僅101.6分全聯盟最低，另外在籃板能力方面勇士也是極為優秀，平均每球搶到籃板球的百分比(REB%)為52.2%僅次於爵士的53.1%，防守頂尖的勇士在湯普森回歸以後只會更為強悍，目前台灣運彩開出勇士獲得本季總冠軍的賠率為4.50，十分值得入手！

金塊在主力控球莫瑞(Jamal Murray)十字韌帶撕裂之後，進攻大任由塞爾維亞中鋒約基奇(Nikola Jokic)一肩扛起，中鋒為進攻核心勢必會放慢球隊整體的攻守節奏，以符合中鋒從防守轉換進攻普遍較慢的情況，因此金塊的PACE(平均48分鐘攻守回合數)為97.1聯盟倒數第6。金塊偏慢的PACE配上防守精實的勇士，兩軍交手打出低比分賽果的機會較大，週三之戰比分總和僅175，週五之戰一樣主推『小分』。喜歡台灣運彩單雙玩法的朋友們還有一項特別的數據值得注意，勇士隊出賽的比賽從12/19開始已經連續5場與對手打出『單』數的賽果，週五還會再次出現嗎？