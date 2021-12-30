日本前傑尼斯團體「V6」成員坂本昌行，與前寶塚歌劇團雪組台柱明星朝海HIKARU透過經紀公司30日宣布兩人結婚。

坂本昌行今年50歲，在年齡上他的結婚也超越同傑尼斯團體「TOKIO」城島茂（當時48歳）2019年9月的傑尼斯中史上最年長結婚紀錄。

坂本昌行任V6長達26周年，該團已在今年11月1日解散，是前團員們中繼2007年井之原快彦與瀬戸朝香、長野博2016年與白石美帆、岡田准一2017年與宮崎葵、森田剛2018年與宮澤理惠後第5個結婚者，三宅健成為唯一未婚者。