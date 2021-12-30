林俊傑（JJ）29日在社群分享媽媽的照片，祝福母親生日快樂，他說：「Happy birthday Mummy!!! Missing you! 每年的今天，最重要的日子！媽媽，生日快樂！」他也在IG限動曬出媽媽在新加坡飯店的慶生照，即便母子分隔兩地，他仍為媽媽獻上了生日驚喜。據了解，JJ這個月中已悄悄返台，近日完成防疫隔離後出關，為下個月18日在加拿大多倫多大學舉辦的「虎年慈善春晚」演出做準備。

JJ日前遭一名大陸女網友點名欺騙感情，對方公開疑似2人的私下對話紀錄，控訴男方玩弄情感，憤怒說「不適合當你的女伴玩具！你那麼多女人，怎麼偏要找我玩！」喊話要他出面溝通，表示自己不想再忍受、沒精力和他演戲等。對此，林俊傑經紀公司發聲明火大回擊，想不到事隔一天案情大逆轉，該女網友稱自己文中所指的人並非林俊傑發文：「我此刻文中所講的人不是林俊傑先生。」讓外界看得一頭霧水。