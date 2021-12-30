宇峻奧汀今日(30日)宣布，旗下經典遊戲《幻想三國誌》1-4代全系列將於1/9上架STEAM平台，屆時玩家們將可在STEAM平台上延續這段經典的回憶！而《幻想三國誌5》也推出全新的免費DLC《幻想三國誌5後日談：蘭晹篇》，開啟以蘭晹為主角的全新劇情。此外，以《幻想三國誌》系列劇情研發的最新遊戲《幻想三國誌 : 天元異事錄》近期也將於STEAM開放試玩版本，邀請所有玩家一起來參與《幻想三國誌》的全新篇章。

《幻想三國誌》歷代全系列1/9上架STEAM 釋出《幻想三國誌5》免費DLC

《幻想三國誌》系列作品從2003年發行至今已經過了19個年頭，直到2018年更是推出了最新續作《幻想三國誌5》，累積了不少的忠實玩家。為了讓所有玩家都可以回味經典的《幻想三國誌》系列作品，包含幻想三國誌、幻想三國誌2、幻想三國誌3、幻想三國誌4(含外傳)將於1/9全數上架STEAM平台，一同重溫這段經典的回憶。

《幻想三國誌》歷代全系列1/9上架STEAM 釋出《幻想三國誌5》免費DLC

《幻想三國誌》歷代全系列1/9上架STEAM 釋出《幻想三國誌5》免費DLC

《幻想三國誌5》即將推出全新的免費DLC《幻想三國誌5後日談：蘭晹篇》，故事架構在北天之境事件結束之後，神州依然動亂不安，三國皆有各自盤算。蘭晹與月姬等人隱藏身份，隱居於山野之間，兩人終於能過上平靜如水的日子。某日，一個陌生人闖進了蘭晹和月姬的住處，掀起了漣漪……。

此次DLC內容將新增以蘭晹為主角的全新劇情、全新參戰角色、全新劇情人物、更會有意想不到的隱藏劇情，再請各位玩家們敬請期待囉！

《幻想三國誌》歷代全系列1/9上架STEAM 釋出《幻想三國誌5》免費DLC

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另外，以《幻想三國誌》系列劇情研發的最新遊戲《幻想三國誌 : 天元異事錄》也將預計於1月中下旬開放STEAM平台的試玩版本。在《幻想三國誌 : 天元異事錄》遊戲中我們將跟隨伏策冒險犯難，親眼見證隱藏在歷史背後的神話真相。更會邂逅無數別具特色的人物，兄弟情義、紅顏知己、宿命之敵、英豪梟雄，數天下風流，當出我輩！