高雄57歲石姓男子29日酒後騎乘機車行經苓雅區文橫二路、三多三路口時，遭巡邏員警盤查，石男酒測值高達0.69mg／l，竟向警方辯稱是吃檳榔所致「不知道檳榔包什麼」，員警檢查檳榔並無異狀，隨後還發現石男無照駕駛，警方詢後依公共危險罪嫌將石男移送高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局成功路派出所29日下午3時30分許執行巡邏勤務，員警行經文橫二路與三多三路口時，發現石男騎乘機車搖晃不穩，員警擔心石男身體狀況，因此將其攔下盤查，員警靠近石男聞到他身上散發濃濃酒味，而且滿臉通紅，懷疑石男有酒駕情事。

員警以酒精檢知器測試後，顯示石男呼氣出現酒精反應，但石男竟辯稱「他是吃檳榔，但檳榔不知道怎麼包的，他沒有在喝酒啦！」，還主動拿出檳榔給員警查看，但員警並未發現檳榔有任何異狀，檳榔也沒有出現酒精氣味，員警隨即對石男實施呼氣酒測，他的酒測值高達0.69mg／l，警方當場依公共危險現行犯將石男逮捕。

警方在逮捕石男的過程中，石男還不斷認為員警在找麻煩，員警將其制伏後，另查石男的身分，才發現他不僅是酒駕，且還無照駕駛，員警當場依道路交通管理處罰條例開單告發，並將石男依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。